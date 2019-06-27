Избитый экс-мэр Конотопа Семенихин рассказал из реанимации о заказчике покушения

Семенихин планирует составить заказчику конкуренцию на выборах / Фото: скриншот из видео

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, который накануне стал жертвой жестокого нападения со сторон неизвестных, после терапии в реанимации рассказал о своем состоянии.

"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка (Нардеп от Воли Народа)", - записал он видеообращение в Facebook.

Семенихин заявил, что прилучил в результате избиения тяжелые травмы – трещины черепной коробки и переломы шейных позвонком.

Пострадавший заявил, что заказчик решил убить конкурента на предстоящих выборах, что и стало мотивом преступления.

В видеообращении Семенихин заявил, что, несмотря на тяжелые травмы и терапию в реанимации, намерен принимать участие в выборах в Верховную Раду.

"Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить депутата (Молотка — ред) в ВР. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура одержала победу", - заявил он.

Опубликовано Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Четверг, 27 июня 2019 г.

Напомним, бывшего мэра Конотопа, а ныне члена партии ВО Свобода, кандидата в народные депутаты по 160 округу Артема Семенихина жестоко избили в ночь на 27 июня.