Артиллерия среди жилых домов и фейки: Резников рассказал о наглых провокациях на Донбассе

Министр подчеркнул, Украина действия оккупационных войск не оставит безнаказанными.
Командование российских оккупационных войск располагает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на Донбассе и оттуда обстреливает мирные населенные пункты на подконтрольной Украине территории.
Такими образом украинскую сторону пытаются спровоцировать на ошибку, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", - отметил он.
Резников подчеркнул, что гордится тем, как наши военные сейчас держат этот удар.
Читайте такжеРакетные учения и угрозы Украине: в ЕС пригрозили России жестким ударом"Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - заявил министр.
Очередной вброс
Глава Минобороны Украины сообщил, что сегодня, 20 февраля, утром вброшена очередная порция лжи, новые видео о выдуманных событиях.
"Накопление этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от коварного агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это, на самом деле, — столкновение цивилизаций", - объяснил Резников.
"Враг пытается расшатать Украину изнутри"
Министр также отметил, что в ближайший период украинцам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление.
"Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - подытожил министр.
Угроза вторжения России в Украину
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.
Глава государства рассказал, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.
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