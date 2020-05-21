Аваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы

Аваков считает, что пока Украина не готова открыть границы / Интерфакс-Украина

Украина постепенно открывает пункты пропуска с соседними государствами. В частности, уже открыто 66 пропускных пунктов с такими странами, как Польша, Молдова, Венгрия и Румыния. Однако только в середине июля Киев полномасштабно запустит международное сообщение с соседними государствами. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, Украина в процессе открытия границ ориентируется на опыт стран-соседей. В данный момент пересечение границы ограничено, однако примерно через полтора месяца ситуация должна кардинально измениться.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - сказал глава МВД.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что международные авиаперелеты со странами Европы могут возобновить уже с 15 июня. Это зависит от эпидемиологической ситуации на территории Украины.

Также опубликован список государств, которые открывают свои границы с 15 июня.