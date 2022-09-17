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Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

17 сентября 2022, 07:21

Также была уничтожена техника и пункт управления оккупантов в Херсоне.

Авиация ВСУ
Авиация и артиллерия ВСУ отработали по позициям оккупантов / скриншот

ВСУ продолжают уничтожать противника на южных рубежах нашей страны. Только 16 сентября наша авиация нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

За минувшие сутки пятницы украинские защитники уничтожили 33 человека личного состава агрессора, 13 единиц вражеской техники, сообщает Оперативное Командование "Юг".

"Подтвержденные потери врага установлены на отметке: 33 рашиста, 2 танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120 мм мобильный миномет, 9 единиц автобронетехники. Остальное – разведывается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Воздушных сил Украины нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Ранее сообщалось, что украинские воины "денацифицировали" 7 сентября заместителя командира группы спецназа Главного разведывательного управления РФ Ивана Кулагина. В среду, 14 сентября, останки захватчика похоронили в Московской области, откуда он родом.

Также сообщалось, что в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР". В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
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