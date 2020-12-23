Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.
Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, которого подозревают в халатности, приведшей к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих, отпустили под личное обязательство.
Соответствующее решение принял Печерский суд Киева. В удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте было отказано, передает Hromadske.
По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, в котором указывалась возможность для курсантов 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26.
Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.
Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов.
Также следствие утверждает, что Дроздов 1 марта 2019 утвердил трехступенчатую концепцию системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утвердил решение, которым предусмотрено "осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков". Это, по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилась большее количество курсантов.
Адвокаты Дроздова просили оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая, что подозрение и риски являются необоснованными.
Сам Дроздов заявил, что своей вины не признает. По его словам, совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет. Также командующий отметил, что главная проблема в Воздушных силах - это недостаточный контроль за руководителями на местах, поскольку "это звено среднего управления". По словам Дроздова, над этим вопросом сейчас работают.
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Крушение Ан-26 - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- 18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
- 18 декабря командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетов и командиру воинской части вручили подозрение по делу о катастрофе самолета Ан-26 с курсантами в Харьковской области.
- 22 декабря Печерский суд взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука а также командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова.