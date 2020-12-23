УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

23 декабря 2020, 06:05
Прослушать новость
Остановить

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

Сергей Дроздов
Сергей Дроздов заявил, что своей вины не признает / УНИАН

Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, которого подозревают в халатности, приведшей к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих, отпустили под личное обязательство.

Соответствующее решение принял Печерский суд Киева. В удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте было отказано, передает Hromadske.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, в котором указывалась возможность для курсантов 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26.

Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020 года, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов.

Также следствие утверждает, что Дроздов 1 марта 2019 утвердил трехступенчатую концепцию системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утвердил решение, которым предусмотрено "осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков". Это, по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилась большее количество курсантов.

Адвокаты Дроздова просили оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая, что подозрение и риски являются необоснованными.

Сам Дроздов заявил, что своей вины не признает. По его словам, совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет. Также командующий отметил, что главная проблема в Воздушных силах - это недостаточный контроль за руководителями на местах, поскольку "это звено среднего управления". По словам Дроздова, над этим вопросом сейчас работают.

Читайте также"Дело Ан-26 не удастся замять": Зеленский прокомментировал расследование катастрофы​

Крушение Ан-26 - о чем сообщалось ранее:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
  • 18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
  • 18 декабря командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетов и командиру воинской части вручили подозрение по делу о катастрофе самолета Ан-26 с курсантами в Харьковской области.
  • 22 декабря Печерский суд взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука а также командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова.

новости Харькова Чугуев Авикатастрофа Ан-26 новости Украины Сергей Дроздов
Сейчас вы просматриваете новость «Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколеПеренос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФКравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогнозПогода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллингаЗеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга
Следующий материал

Последние новости

06:54
Как премьер Шмыгаль срывает санкции против России
06:43
Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год Видео
06:31
Коронавирус и неврологические расстройства: ученые рассказали о рисках Видео
06:05
Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова Видео
05:44
Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники Видео
Реклама
05:33
Врач оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине Видео
05:21
"Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия Видео
04:58
Что такое термоневроз и как с ним справиться: ответ медиков Видео
04:29
Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн
04:04
Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19 Видео
03:32
Настя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире
02:56
Путин подтвердил пожизненный иммунитет бывших президентов России Видео
02:29
Украина укрепляет обороноспособность: Арестович рассказал об инициативе Зеленского Видео
02:23
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
01:55
"Обалденная": Кристина Асмус засветила грудь в сексуальном наряде
01:32
Врач рассказала, какая доза шампанского безопасна для организма Видео
01:01
"Все правильно": Анна Тринчер топлес поразила красотой на пикантном фото
00:50
Почему утром нельзя пить кофе: врачи заявили об опасности Видео
00:49
Коронавирус исчезнет неожиданно - врач Видео
00:28
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
Реклама
00:25
​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​ Видео
22 декабря, вторник
23:38
​Тело Кернеса доставили в собор для отпевания​: как будут хоронить мэра Харькова Видео
23:09
"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса Видео
22:56
Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели Видео
22:24
Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19 Видео
22:22
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине Видео
22:03
"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу Видео
21:45
Вакцина от коронавируса: Разумков предупредил украинцев о риске Видео
21:23
Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Видео
21:23
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
21:15
Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​ Видео
21:12
Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко Видео
21:04
Компания CD Projekt Red рассказала о продажах Cyberpunk 2077 после катастрофического старта
20:48
Самые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
20:44
В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19
20:42
Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине Видео
20:22
В Слуге народа ответили на требования ФОПов Видео
20:18
Синдром токсического шока: симптомы и факторы риска Видео
20:15
Steam готовится опустошать кошельки покупателей – в магазине стартовала зимняя распродажа
19:52
Следователь озвучил мрачный прогноз о судьбе Навального Видео
Реклама
19:43
Врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Видео
19:20
Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина Видео
19:14
В королевскую битву Fortnite прибыл истинный король Ваканды Видео
19:11
"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента Видео
19:06
Звезда фильма Карнавал Ирина Муравьева в попала в больницу в тяжелом состоянии
18:49
В МИД Украины прошлись по словам Путина о "помощи Донбассу" Видео
18:45
Цены на газ в Украине снова подняли Видео
18:32
Анита Луценко вступилась за Ксению Мишину перед хейтерами
18:25
В Госстате поведали, на что украинцы тратят больше всего денег
18:17
Центр Киева остановился в огромных пробках: где проехать невозможно Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять