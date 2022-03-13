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Авиаудары по Николаеву: в результате атаки России погибли 9 человек

13 марта 2022, 11:47

Мирные жители Николаева погибли в районе остановки "Ателье" на проспекте Героев Украины, также есть раненные.

Обстрел Николаева 13 марта
Обстрел Николаева 13 марта / Фото t.me/newspn

Российско-оккупационные войска осуществили авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Мрази!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки мудаками", - написал губернатор.

Как сообщает Телеграм-канал Преступности.НЕТ, 9 человек погибло в районе остановки "Ателье" на проспекте Героев Украины, также есть раненные.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 13 марта, российские военные обстреляли Международный миротворческий центр на Яворовщине.

По предварительным данным, было выпущено около 30 крылатых ракет. Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, самолеты вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары. В результате авиаудара 9 человек погибли, 57 - ранены.

Российские оккупанты также снова нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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