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Автопарк "Z": под Харьковом уже не проехать из-за кладбища техники оккупанта

5 марта 2022, 16:29

ВСУ дают достойный отпор агрессору.

/ скриншот с видео

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины 5 марта перешли к контрнаступлению.

Уничтожена колонна российской техники под Харьковом, где идет контрнаступление Героев Украины, сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

На опубликованных кадрах в Сети видно, что техники врага настолько много, что по дороге даже не проехать.

"Такой вид должен выглядеть российский оккупант на территории Украины! Они стоят, дальше ехать не будут. Никто их не пустит", - заявил автор видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате бомбардировки российскими войсками поселка Яковлевка на Харьковщине не уцелел ни один дом.

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Из 45 домов - 21 разрушены до основания, еще 24 - повреждены.

Как сообщает Национальная полиция Харьковской области, оккупанты убили четыре человека, один из погибших - военнослужащий государственной пограничной службы.

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война в Украине вторжение России новости Харьковщины
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