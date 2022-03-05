Не осталось ни одного дома: российские оккупанты полностью разгромили село на Харьковщине

В результате бомбардировки российскими войсками поселка Яковлевка на Харьковщине не уцелел ни один дом.

Из 45 домов - 21 разрушены до основания, еще 24 - повреждены.

Как сообщает Национальная полиция Харьковской области, оккупанты убили четыре человека, один из погибших - военнослужащий государственной пограничной службы.

Разные ранения получили 14 мирных жителей, среди которых 6 детей. В полиции открыли уголовное производство по 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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