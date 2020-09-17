Баллончики для зажигалок: озвучены подробности взрыва в ресторане Киева

В ресторане взорвались баллоны / Фото: пресс-служба полиции

В Киеве в ресторане на Андреевском спуске 17 сентября произошел взрыв в результате детонации газовых баллончиков емкостью 70 мл, которые используют, как правило, для заправки зажигалок.

"Взрыв произошел на кухне. Причину, по которой он произошел, устанавливают правоохранители.Предварительно пострадали три человека, все они сотрудники ресторана", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии Главреду.

По словам спикера, пострадали три человека, все они сотрудники ресторана. Двоих госпитализировали, третий обратился за медицинской помощью на месте происшествия, но отказался от госпитализации.

Администрация ресторана подтвердила, что произошел взрыв. Однако подробности в заведении сообщать отказываются.

"Был пожар и взрыв, но все уже устранено. На месте работают службы и выясняют причину", - рассказал администратор заведения.

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