Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

Мужчина попытался продать билеты / Скриншот

Курьезный случай в Харькове. Там машинисту выдали зарплату не деньгами, а билетами. Причем, в зоопарк, пишет Perepichka News.

Об этом стало известно после того, как мужчина попытался продать "зарплату" через интернет-площадку OLX. Он выставил на продажу три пригласительных в зоопарк стоимостью 2500 грн.

Машинист пришел к такому решению из-за катастрофической нехватки денег на жизнь. К тому же жена сидит в декрете. Ему больше месяца задерживают зарплату: еженедельно выплачивают только по 10% от общей суммы.

СМИ пишут, что после обнародования этого инцидента, руководство метрополитена вынудило его уволиться по собственному желанию. Но на данный момент он находится в отпуске.

Известно, что зарплату ему задержали, а отпускные и вовсе не выплатили.

Напомним, на Хмельнитчине суд вынес приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства. Во время действия в регионе "красной" зоны карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение материальной помощи от государства в размере 8 тыс. гривен, как пострадавший из-за локдауна.