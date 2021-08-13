На Хмельнитчине пенсионера засудили за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы / УНИАН

На Хмельнитчине суд вынес приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства.

Об этом говорится в решении Нетишинского городского суда.

Отмечается, что во время действия в регионе "красной" зоны карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение материальной помощи от государства в размере 8 тыс. гривен, как пострадавший из-за локдауна.

Государство эти деньги пенсионеру выделило, однако позже выяснилось, что в это время он работал и получал полную зарплату. А в таком случае претендовать на госпомощь он не имел права.

Таким образом его признали виновным в мошенничестве (в крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники). Суд присудил пенсионеру три года тюрьмы.

Но подсудимый признал свою вину, поэтому в итоге ему присудили год испытательного срока.

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