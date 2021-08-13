На Хмельнитчине пенсионера засудили за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

Мужчина признал вину и получил только испытальный срок.
На Хмельнитчине суд вынес приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства.
Об этом говорится в решении Нетишинского городского суда.
Отмечается, что во время действия в регионе "красной" зоны карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение материальной помощи от государства в размере 8 тыс. гривен, как пострадавший из-за локдауна.
Государство эти деньги пенсионеру выделило, однако позже выяснилось, что в это время он работал и получал полную зарплату. А в таком случае претендовать на госпомощь он не имел права.
Таким образом его признали виновным в мошенничестве (в крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники). Суд присудил пенсионеру три года тюрьмы.
Но подсудимый признал свою вину, поэтому в итоге ему присудили год испытательного срока.
Выплаты ФОПам - что об это писал Главред:
- Верховная Рада в начале декабря 2020 года одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, которые вынужденно остались без дохода из-за введения жесткого карантина, гарантируется выплата 8 тысяч гривен помощи.
- 24 марта Премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали комплекс мер для поддержки физических лиц-предпринимателей (чаще используется украинская версия аббревиатуры - ФОП) и сотрудников предприятий, которые понесут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны - вновь по 8 тысяч гривен.