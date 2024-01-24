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"Бавовна" под Мариуполем: известны подробности "прилета" по подразделению оккупантов

Анна Ярославская
24 января 2024, 10:33
Уничтожены по меньшей мере пять единиц инженерной техники и надежды россиян построить железную дорогу в РФ.
Мариуполь,
В Мариупольском районе расцвела "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/andriyshTime

В селе Гранитное Мариупольского района произошла "бавовна" в районе базирования инженерных подразделений оккупантов, которые занимались строительством железной дороги из Мариуполя в Россию. Об инциденте рассказал утром 24 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, очередной удар "окончательно разбил надежду на железнодорожный мост, точнее, его остатки".

Село Гранитное на карте
Село Гранитное на карте / google.com/maps

Кроме того, уничтожены по меньшей мере пять единиц инженерной техники.

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"Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год. Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации", — написал Андрющенко.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени.

Кроме того, в Брянской области загорелась нефтебаза в результате удара беспилотника. Источники сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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