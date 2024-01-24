"Бавовна" под Мариуполем: известны подробности "прилета" по подразделению оккупантов

Уничтожены по меньшей мере пять единиц инженерной техники и надежды россиян построить железную дорогу в РФ.

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В Мариупольском районе расцвела "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/andriyshTime

В селе Гранитное Мариупольского района произошла "бавовна" в районе базирования инженерных подразделений оккупантов, которые занимались строительством железной дороги из Мариуполя в Россию. Об инциденте рассказал утром 24 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, очередной удар "окончательно разбил надежду на железнодорожный мост, точнее, его остатки".

Село Гранитное на карте / google.com/maps

Кроме того, уничтожены по меньшей мере пять единиц инженерной техники.

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"Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год. Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации", — написал Андрющенко.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени.

Кроме того, в Брянской области загорелась нефтебаза в результате удара беспилотника. Источники сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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