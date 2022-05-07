Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли детали

Bayraktar беспилотники дроны БПЛА / Baykardefence

Российский десантный корабль проекта Серна уничтожен с помощью ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ у берегов оккупированного острова Змеиный.

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет у Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Украины.

В Минобороны также опубликовали видео удара по судну.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российское судно типа "Серна" было уничтожено при попытке доставить на остров Змеиный зенитно-ракетный комплекс "ТОР", ударом с воздуха. Перед этим на самом острове Змеиный, также ударом с воздуха, был уничтожен ещё один ЗРК "ТОР".

"На сегодня подразделения врага, остающиеся на Змеином, остаются без прикрытия с воздуха и их будут уничтожать и выжигать как тараканов или саранчу", - написал он.

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