"Бесит москалей": канал Порошенко "отличился" рекламой в метро

5 канал, который принадлежит Петру Порошенко, "отличился" рекламой в столичном метро / Reuters

В киевском метро появилась реклама 5 канала – СМИ бывшего президента и нардепа Петра Порошенко, в которой людей призывают включать телеканал, поскольку это "бесит москалей".

На рекламе изображена ведущая программы Рандеву – журналистка Янина Соколова, и размещен слоган: "Включай 5-й! Москалей это бесит!", пишет Telegram-канал Политика Страны.

В сообщении отмечается, что за такое высказывание можно нарваться на уголовное дело за разжигание межнациональной розни (ст. 161 Уголовного кодекса).