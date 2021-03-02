"Бесит москалей": канал Порошенко "отличился" рекламой в метро

В киевской подземке засняли рекламу 5 канала, за которую можно нарваться на уголовное производство.
В киевском метро появилась реклама 5 канала – СМИ бывшего президента и нардепа Петра Порошенко, в которой людей призывают включать телеканал, поскольку это "бесит москалей".
На рекламе изображена ведущая программы Рандеву – журналистка Янина Соколова, и размещен слоган: "Включай 5-й! Москалей это бесит!", пишет Telegram-канал Политика Страны.
В сообщении отмечается, что за такое высказывание можно нарваться на уголовное дело за разжигание межнациональной розни (ст. 161 Уголовного кодекса).
- Напомним, 5 канал был основан 1 сентября 2013 года.
- Ранее каналом Петра Порошенко называли еще одно СМИ – Прямой, который официально принадлежал экс-главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко.
- После того, как в Украине ввели санкции против "медведчуковских каналов" 112 Украина, NewsOne и ZIK, бывший президент утверждал, что ограничительные меры грозят и Прямому. Порошенко также сказал, что из-за угрозы санкций решил стать официальным владельцем телеканала.
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась, что против Прямого не собирались вводить санкции.
Автор: Екатерина Присяжнюк