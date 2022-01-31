Без COVID-прививок не пустят на работу и лишат зарплат: кому не повезет

Расширен список профессий, для представителей которых прививки от коронавируса становятся обязательными.
В Украине расширен перечень профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.
Это следует из соответствующего приказа Министерства здравоохранения, который вступил в силу в понедельник, 31 января, сообщается на сайте Минздрава.
Ранее в Минздраве расширили список профессий, для представителей которых прививки от коронавируса становятся обязательными.
Согласно приказу Минздрава от 30 ноября 2021 года, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 добавляются:
- работники органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Как известно, с 8 ноября 2021 года в Украине вакцинация от COVID-19 стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.
9 декабря перечень дополнили:
- работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
- работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).
30 ноября Минздрав расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Все работники вышеупомянутых учреждений, которые не прививаются от COVID-19, отстраняются от работы без сохранения зарплат.
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