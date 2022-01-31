Без COVID-прививок не пустят на работу и лишат зарплат: кому не повезет

Обязательная вакцинация в Украине расширена / Getty

В Украине расширен перечень профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Это следует из соответствующего приказа Министерства здравоохранения, который вступил в силу в понедельник, 31 января, сообщается на сайте Минздрава.

Ранее в Минздраве расширили список профессий, для представителей которых прививки от коронавируса становятся обязательными.

Согласно приказу Минздрава от 30 ноября 2021 года, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 добавляются:

работники органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Как известно, с 8 ноября 2021 года в Украине вакцинация от COVID-19 стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.

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9 декабря перечень дополнили:

работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

30 ноября Минздрав расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Все работники вышеупомянутых учреждений, которые не прививаются от COVID-19, отстраняются от работы без сохранения зарплат.

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