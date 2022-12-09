"Без промедлений": сбивший 5 дронов украинский пилот поведал, как спасся из пылающего самолета

Герой Украины, майор ВС Вадим Ворошилов (пилот с позывным Karaya) рассказал, как ему удалось спастись из горящего самолета.

Вадим Ворошилов (Karaya) / коллаж фотоф УНИАН и скриншот из видео

Майор ВС ВСУ и герой Украины пилот Вадим Ворошилов (позывной Karaya), рассказал о том, как ему удалось покинуть своей пылающий самолет МиГ-29 – в тот день, когда ему удалось сбить пять иранских беспилотников. Разговор с летчиком выложили на YouTube-канале Воздушных сил Украины.

"Мое утро началось в 4 часа. Подали сигнал "Воздух". Один летчик уничтожил двух "Шахедов" на юге Украины. Следующим пошел я. Также уничтожил три, выполнил посадку на оперативном аэродроме. Далее был рабочий день по другим задачам, и вечером снова это нашествие началось. Выполнив взлет с оперативного аэродрома на юге Украины и дальше уже выполнял уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области", — рассказал он.

По словам майора, после того, как он уничтожил пятый дрон, его обломки очень сильно повредили МиГ-29.

"Произошло разрушение фонаря. Это стекло кабины на простом языке. И разрушение передней части — носовой самолет. Не сильно ранен, но кровь мешала полноценно оценить ситуацию. Первая мысль — так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-то населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни. Проверил управление самолета по поперечному каналу, к сожалению, он уже не управлялся. По поперечному каналу он руководствовался. Увидел перед собой черный участок и установил, что это, вероятно, поле", — сказал он.

Потом запылало в самой кабине самолета, Ворошилов отвел свою боевую машину в сторону ближайшего поля, а сам использовал катапульту.

"Далее начался пожар внутри кабины самолета. Когда пламя начало добираться до меня, я осуществил катапультирование. Без промедлений, как учила книга. Я ориентировочно не больше двух минут спускался на парашюте. Успел обо всем подумать, все увидеть и спланировать дальнейшие действия после приземления", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи-штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (позывной Кот). Украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

До того сообщалось о том, что Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ, погиб на войне против российских оккупантов. В 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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