Билеты на поезд за ковидную тысячу: что делать, если денег на покупку не хватает

Заплатить за билеты на поезд с разных карточек не получится/ Укрзализныця, УНИАН

Если вы хотите приобрести билет на поезд за ковидную 1000 гривен, но у вас на счету не осталось полной необходимой суммы, то доплатить нужный остаток с другой карты не удастся. На карточке с выплатами от государства за вакцинацию должно быть не меньше суммы стоимости билета.

Об этом рассказали в "Укрзализныце" на странице в Facebook, отвечая на самые распространенные вопросы о покупке билетов за ковидную тысячу.

"Лимит на покупку билетов картой "єПідтримки" равен сумме средств на ней. То есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 гривен", – отметили в компании.

При этом на карточку "єПідтримки" нельзя приложить какие-то средства, чтобы сумма на карточке достигла нужного уровня. В "Укрзализныце" отметили, что это целевая карточка, и на нее может зачислить средства только государство за вакцинацию. Сам гражданин перечислить туда собственные деньги не может.

Также компания опубликовала инструкцию, как приобрести билет за ковидные средства. Отмечается, что билеты можно купить на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в официальном чат-боте в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

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Чтобы купить билет на поезд в мессенджере, нужно:

оставить свой номер телефона, получить код подтверждения, после чего дать согласие на обработку ваших данных,

принять правила, которые позволяют пользоваться поездами только пассажирам с сертификатом о вакцинации от коронавируса или выздоровлении от болезни, или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за менее чем 72 часа,

далее нужно выбрать станции отправления и прибытия, дату поездки, тип вагона и место в нем и тому подобное,

затем добавить карточку "єПідтримка" и оплатить билет с ее помощью.

Ранее программу по выплатам государством денег за COVID-вакцинацию "єПідтримки" расширили на подростков. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить ковидные средства с 7 февраля.

Напомним, Шмигаль также сообщил, что Кабмин позволит людям с инвалидностью I и II группы тратить средства за COVID-вакцинацию на лекарственные средства, а в дальнейшем – и на оплату коммунальных услуг.

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