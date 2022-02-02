Позволят тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для ряда украинцев

КМУ расширяет программу "єподдержка" для ряда украинцев / УНИАН, коллаж Главред

Кабмин позволит людям с инвалидностью I и II группы тратить средства за COVID – вакцинацию на лекарственные средства, а в дальнейшем-и на оплату коммунальных услуг.

О принятии такого решения заявил премьерминистр Денис Шмыгаль в среду, 2 февраля.

"Мы примем сегодня протокольное решение о расширении программы для другой категории лиц – это вакцинированы люди с инвалидностью первой и второй групп, которые смогут тратить ковідні средства также на лекарственные средства и коммуналку в будущем, когда коммуналка будет подключена к этой программе", – сказал Шмыгаль.

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