Позволят тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для ряда украинцев

Условия использования средств за вакцинацию от коронавируса изменят для людей с инвалидностью I и II группы.
Кабмин позволит людям с инвалидностью I и II группы тратить средства за COVID – вакцинацию на лекарственные средства, а в дальнейшем-и на оплату коммунальных услуг.
О принятии такого решения заявил премьерминистр Денис Шмыгаль в среду, 2 февраля.
"Мы примем сегодня протокольное решение о расширении программы для другой категории лиц – это вакцинированы люди с инвалидностью первой и второй групп, которые смогут тратить ковідні средства также на лекарственные средства и коммуналку в будущем, когда коммуналка будет подключена к этой программе", – сказал Шмыгаль.
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Автор: Алёна Воробьёва