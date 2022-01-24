Украинцы могут потратить "ковидную" 1000 гривен на оплату коммуналки - Зеленский

1000 гривен за вакцинацию / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию.

Как заявил Зеленский в своем видеообращении, в частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

По его словам, тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг смогут потратить люди старше 60 лет.

"Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги (тысячу за вакцинацию, - ред.) на оплату коммунальных услуг", - заявил Зеленский.

Дополнительные 500 гривен за бустерную дозу

По словам главы государства, украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку еПоддержка. Таким образом украинские власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

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"Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран", - подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал Зеленский в видеообращении

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем.

По словам президента, причин для паники нет.

Глава государства отметил, что первым вопросом заседания СНБО была ситуация на востоке Украины.

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