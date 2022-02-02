Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программу

Подросткам в Украине будут выплачивать деньги за вакцинацию с 7 февраля / Reuters, УНИАН

Программу по выплатам государством денег за COVID-вакцинацию "єПідтримка" расширили на подростков.

Получить соответствующие средства смогут после прививки от коронавируса подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил премьерминистр Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня (2 февраля, – ред.) расширило инициативу президента. Кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия, средства программы можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия", – отметил глава правительства.

В то же время глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что средства можно будет получить с 7 февраля.

Шмыгаль напомнил, что с начала действия программы "єПідтримка" в целом украинцы уже потратили 2,3 миллиарда гривен.

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Напомним, Шмигаль также сообщил, что Кабмин позволит людям с инвалидностью I и II группы тратить средства за COVID-вакцинацию на лекарственные средства, а в дальнейшем – и на оплату коммунальных услуг. Протокольное решение о соответствующем расширении программы приняли в среду, 2 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программу "єПідтримка" расширят и позволят для людей старше 60 лет оплачивать коммуналку за ковидные средства.

Также глава государства назвал вакцинацию условием окончания пандемии коронавируса уже в 2022 году. Он отметил, что также важно "не рисковать, доверяя различным сплетням или слухам".

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