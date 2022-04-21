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Блогерша, которая демонстративно ждала оккупации родного города, записала видео с раскаянием

21 апреля 2022, 07:35

Девушку задержала Варта Дніпра Амур-Нижнеднепровского района. После она признала, что "сболтнула много лишнего", а свою страницу в Instagram заблокировала.

Переселенка Валерия
Переселенка Валерия извинилась за свою любовь к "русскому миру" / скриншот

Переселенка Валерия Викторовна Чумакова, которая сбежала от войны в Днепр, но ждала, пока ее родной город захватят "ополченцы" террористических организаций "ЛДНР", резко сменила мнение. Девушка записала видеообращение с извинениями.

Ролик с раскаянием опубликовал Telegram-канал Труха Харьков.

Блогерша признала, что в беседе с приятелем "сболтнула много лишнего", а также поблагодарила Вооруженные силы Украины за то, что они защищают нашу страну.

"Простите меня. В беседе со своим знакомым я наговорила много чего лишнего, ждала, когда оккупанты захватят Лисичанск. Я приношу извинения и каюсь в содеянном. Благодарю ВСУ за то, что они нас защищают. Слава Украине!", – сказала Валерия.

Также она обратилась и к хозяину Кремля Владимиру Путина, позаимствовав для него легендарное прозвище у харьковских "ультрас".

Вот что девушка говорит сейчас:

А это запись того, как она надеялась на скорейший захват города оккупантами:

Отметим, девушка заблокировала свою страницу в Instagram (instagram.com/valeriya__69), где на днях провела прямой эфир со скандальными заявлениями.

Как сообщал Главред, управление СБУ в Харьковской области разоблачило малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.

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