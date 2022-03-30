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Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

30 марта 2022, 05:38

СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете.

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Школьник из Харькова стал корректировщиком огня для россиян / Фото Reuters

Управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня.

Оккупанты установили с ним контакт с помощью мобильного мессенджера "Телеграмм", сообщили в ведомстве.

"Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова. Цинически использовав ребенка оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания", - говорится в сообщении.

СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины – не доверять вражеской пропаганде.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле одного из торговых центров в Киеве.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле одного из торговых центров в Киеве.

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