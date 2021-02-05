Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал санкции против телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, транслировавшегося на портале YouTube, решение о блокировании телеканалов Тараса Козака отменить невозможно.

По словам секретаря СНБО, работа над решением относительно этих санкций началась еще летом прошлого года.

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации, и более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или другие вещи на этих каналах, - нам стало понятно, что это очень опасная ситуация для безопасности Украины", - говорит Данилов.

Он отметил, что эти три канала "совершали информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников".

"И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы о деятельности этих лиц, непосредственно на территории Российской Федерации, до тех пор, пока мы не собрали это в единый пул - мы не могли принять решение. Тогда мы с вами могли подвергнуться риску отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно, так как еще раз подчеркиваю, - то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев... материалы, они были реализованы в то время, когда они были готовы. Поэтому никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил - это полная чушь", - добавил секретарь СНБО.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: