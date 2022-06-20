Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – Гайдай

Российские оккупанты начали масштабное наступление, ВСУ отошли на территорию завода Азот.
Украинские защитники в Северодонецке Луганской области контролируют только территорию завода Азот, рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Как подчеркнул он в своем Telegram-канале, бои с российскими захватчиками уже проходят в промышленной зоне Северодонецка.
Глава Луганской ОВА отметил, что крайне тяжелая ситуация сохраняется по всей линии фронта в области.
"Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области", - рассказал он.
Собеседник уточнил, что оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами. При этом количество жертв обстрелов РФ установить невозможно.
Гайдай добавил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".
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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что российская оккупационная армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска Донецкой области.
Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.
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