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Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – Гайдай

20 июня 2022, 20:46

Российские оккупанты начали масштабное наступление, ВСУ отошли на территорию завода Азот.

Северодонецк
Продолжаются бои за Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Украинские защитники в Северодонецке Луганской области контролируют только территорию завода Азот, рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Как подчеркнул он в своем Telegram-канале, бои с российскими захватчиками уже проходят в промышленной зоне Северодонецка.

Глава Луганской ОВА отметил, что крайне тяжелая ситуация сохраняется по всей линии фронта в области.

"Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области", - рассказал он.

Собеседник уточнил, что оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами. При этом количество жертв обстрелов РФ установить невозможно.

Гайдай добавил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что российская оккупационная армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска Донецкой области.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.

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Северодонецк Сергей Гайдай
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