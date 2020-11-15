Больной COVID-19 глава Минздрава рассказал, как будет лечиться

Министр здравоохранения Максим Степанов записал специальное видеообращение для украинцев.
Руководитель Минздрава Максим Степанов, который накануне объявил о своем заражении коронавирусом, рассказал, что во время болезни на себе проверит эффективность лечения COVID-19 и работы медицинской системы Украины.
Чиновник записал специальное видеообращение для украинцев. Степанов рассказал, что будет делиться тем, как проходит лечение, в социальных сетях.
"Болеть, как и любому, мне не нравится. Однако во всем я стараюсь искать и позитив. Нашел его и сейчас. Все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами врачей. Теперь есть возможность пройти эту ситуацию в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают наши пути пациента и протоколы лечения", ‒ отметил чиновник.
Степанов также рассказал, что будет фиксировать все этапы лечения с командой Минздрава и сразу искать пути решения проблем.
"Конечно, каждый день я буду делиться в соцсетях информацией о своем пути пациента. Моя задача - выявлять острые проблемы, и решать их в реальном времени", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее Главред рассказал:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
- Коронавирус также обнаружили у главы ОП Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.