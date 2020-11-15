Больной COVID-19 глава Минздрава рассказал, как будет лечиться

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Минздрава Максим Степанов, который накануне объявил о своем заражении коронавирусом, рассказал, что во время болезни на себе проверит эффективность лечения COVID-19 и работы медицинской системы Украины.

Чиновник записал специальное видеообращение для украинцев. Степанов рассказал, что будет делиться тем, как проходит лечение, в социальных сетях.

"Болеть, как и любому, мне не нравится. Однако во всем я стараюсь искать и позитив. Нашел его и сейчас. Все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами врачей. Теперь есть возможность пройти эту ситуацию в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают наши пути пациента и протоколы лечения", ‒ отметил чиновник.

Степанов также рассказал, что будет фиксировать все этапы лечения с командой Минздрава и сразу искать пути решения проблем.

"Конечно, каждый день я буду делиться в соцсетях информацией о своем пути пациента. Моя задача - выявлять острые проблемы, и решать их в реальном времени", ‒ подытожил он.

Читайте такжеСтепанов рассказал, проведут или массовое тестирование по примеру Словакии

Напомним, ранее Главред рассказал: