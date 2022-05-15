"Большая беда нашей страны": лидер Kalush Orchestra сделал заявление после победы на Евровидении

Псюк подчеркнул, что спасение защитников Мариуполя очень важно для Украины.
Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления в финале Евровидения-2022 призвал весь мир спасти Мариуполь.
Он рассказал, почему решился совершить такой призыв, несмотря на угрозу дисквалификации.
Также рэпер призвал европейскую прессу не молчать о ситуации в украинском Мариуполе.
Спасение Мариуполя – важнее дисквалификации
Псюк отметил, что ситуация на Азовстали в Мариуполе – это большая беда нашей страны.
"Это последняя блокада, более 1000 человек окружили, они не могут никак выйти. И просим вмешаться третью страну, чтобы помочь им выйти. Здесь много прессы, если вы говорите об этом, это нам поможет", – добавил рэпер.
Он призвал европейцев обращаться к своей власти, ведь информация тоже может помочь.
Псюк подчеркнул, что спасение защитников Мариуполя очень важно для Украины.
"Для меня этот вопрос важнее дисквалификации. Такой шанс я бы не позволил себе упустить. Надеюсь, что хотя бы один человек обратил на это внимание, что это хоть как-то нам поможет", – подытожил лидер Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra рассказали, что будут делать по возвращении в Украину
Олег Псюк рассказал, что у участников группы временное разрешение на выезд истекает 17 мая и как раз к этому времени они успеют вернуться.
"Не знаю, что будем делать, потому что впервые выиграли Евровидение. Но, как и каждый украинец, мы готовы бороться за свою страну до конца", – заверил солист группы.
Украина выиграла Евровидение 2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.
Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.
Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.
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