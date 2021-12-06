Больше вес – меньше цена доставки: Новая почта запускает новую услугу и меняет тариф

На доставку действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки
Компания Нова Пошта Глобал, которая входящая в группу компаний Новая Почта, начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии.
Заказать доставку можно через сайт NP Shopping, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
Отмечается, что шоппинг в Италии, даже в самых дорогих бутиках, станет значительно дешевле, а цены будут ниже на 20-25%, чем в большинстве европейских стран.
"Кроме самых популярных магазинов, которые также представлены в Италии, есть знаменитые местные бренды, из которых мы ожидаем больше всего заказов. Это Kiko, Baldinini, Furla, Calzedonia, Chicco. Это далеко не весь перечень брендов и наш каталог будет пополняться, чтобы клиенты смогли себя почувствовать, как на настоящем шоппинге в Милане",- цитируется заместитель директора по разработке продуктов и маркетинга Новой Пошты Глобал Ольга Володина.
В компании отмечают, что на доставку действует специальный тариф: чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки. Сроки доставки заказов из Италии от восьми рабочих дней.
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Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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