"Бомбардировки крупных городов": Подоляк озвучил новую тактику войны РФ

Также он разъяснил, как Россия использует подобное варварство в своих захватнических целях.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что войска РФ выбрали совершенно новую тактику для ведения войны с Украиной.
Так, ее ключевым моментом, по его мнению, является уничтожение, бомбардировка мирного украинского населения - от мала до велика, в их собственных жилищах и убежищах.
Этот ужасный инструмент Россия применяет для того, чтобы вызвать панику и деморализовать украинских граждан, стереть с лица Украины крупные города и исторические ценности.
"Бомбардировки крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк в Twitter.
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Автор: Анна Нагорная