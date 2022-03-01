"Бомбардировки крупных городов": Подоляк озвучил новую тактику войны РФ

Подоляк считает бомбардировку крупных городов новой тактикой ведения войны у РФ / УНИАН

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что войска РФ выбрали совершенно новую тактику для ведения войны с Украиной.

Так, ее ключевым моментом, по его мнению, является уничтожение, бомбардировка мирного украинского населения - от мала до велика, в их собственных жилищах и убежищах.

Этот ужасный инструмент Россия применяет для того, чтобы вызвать панику и деморализовать украинских граждан, стереть с лица Украины крупные города и исторические ценности.

"Бомбардировки крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк в Twitter.

Россия пытается вызвать панику и деморализовать украинских граждан / twitter.com/podolyak_m

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