Бравшая пособие по безработице нардепка собралась потратить на отпуск 750 тысяч гривен

Анжелика Лабунская / УНИАН

Народный депутат от партии Батькивщины Анжелика Лабунская собирается потратить на летний отпуск более 750 тысяч гривен. Политик хочет отдохнуть в США и Доминиканской Республике.

Об этом сообщает Telegram-канал "Через плечо", который опубликовал фото переписки нардепа во время заседания Верховной Рады. Как видно на фото Лабунская писала, что ей нужно 20 тысяч долларов США для отпуска в Америке и 219 тысяч гривен для отпуска в Доминиканской республике.

К слову, по данным проекта Опора, за весь период работы Верховной Рады девятого созыва Лабунская получила более 81 тысячи гривен пособия по временной нетрудоспособности.

t.me/Hello_Rada

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Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.

В телефоне нардепа девушка записана как "Черк Нат Сивер".

Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в компании Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто, которая указана в декларации нардепа Семинского (Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто) и принадлежит его жене Бушай Татьяне. Кроме того, Демченко есть в списке помощников Семинского.

"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.

"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от "Черк Нат Сивер".