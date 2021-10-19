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Британия "наехала" на Россию из-за Крыма и переписи населения на оккупированном полуострове

19 октября 2021, 17:47

Власти России начали перепись населения в захваченном РФ Крыму и Севастополе.

кпвв, крым
В Крыму начали перепись населения / dpsu.gov.ua

Британия отреагировала на то, что Россия решила проводить перепись населения в оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба посольства Британии, Крым - это территория Украины.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

Отметим, власти России начали перепись населения в захваченном РФ Крыму и Севастополе. В МИД Украины моментально отреагировали, и просят международных партнеров не признавать ее результаты.

В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает проведение всероссийской переписи населения в оккупированном РФ Крыму, поскольку такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также МИД называет ее попыткой легитимизировать оккупацию.

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Кроме того, министерство иностранных дел Румынии также осудило проведение Россией переписи населения на территории оккупированного Крыма.

"МИД Румынии осуждает решение Россия о проведении переписи населения в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

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Напомним, ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому государство запускает мероприятия, направленные на реализацию Крымской платформы. Переговорная площадка предполагает обсуждение вопросов, направленных на реинтеграцию оккупированного Крыма.

На заседании СНБО 11 марта была принята стратегия возвращения захваченных Россией Крыма и Севастополя в состав Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что работа по деоккупации Крыма базируется на трех главных принципах: реализация задач в рамках стратегии по полуострову, укрепление усилий по возвращению полуострова в рамках Крымской платформы и реализация шагов, которые направлены на восстановление суверенитета украинского государства над АР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 мая заявлял, что в России очень серьезно относятся к Крымской платформе и будут пытаться помешать реализации мероприятий, связанных с возвращением Крыма.

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Британия оккупация аннексия Крыма
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