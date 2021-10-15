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"Требуем не признавать результаты": в МИД возмутились переписью населения в захваченном РФ Крыму

15 октября 2021, 12:22
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В МИД Украины считают новую перепись населения в захваченном Россией Крыму попыткой Кремля еще раз легитимизировать оккупацию полуострова 2014 года.

МИД Украины
Здание МИД Украины / УНИАН

Власти России начали перепись населения в захваченном РФ Крыму и Севастополе. Как сообщили представители МИД Украины, официальный Киев просит международных партнеров не признавать ее результаты.

В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает проведение всероссийской переписи населения в оккупированном РФ Крыму, поскольку такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также МИД называет ее попыткой легитимизировать оккупацию.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении. Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", ‒ говорится в тексте.

Отметим, перепись в Крыму оккупационными властями будет проводиться с 15 октября до 14 ноября.

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Напомним, ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому государство запускает мероприятия, направленные на реализацию Крымской платформы. Переговорная площадка предполагает обсуждение вопросов, направленных на реинтеграцию оккупированного Крыма.

На заседании СНБО 11 марта была принята стратегия возвращения захваченных Россией Крыма и Севастополя в состав Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что работа по деоккупации Крыма базируется на трех главных принципах: реализация задач в рамках стратегии по полуострову, укрепление усилий по возвращению полуострова в рамках Крымской платформы и реализация шагов, которые направлены на восстановление суверенитета украинского государства над АР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 мая заявлял, что в России очень серьезно относятся к Крымской платформе и будут пытаться помешать реализации мероприятий, связанных с возвращением Крыма.

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