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"Будет хорошим президентом": жена Арестовича рассказала об амбициях мужа

10 ноября 2022, 12:04

Анастасия Арестович считает, что ее супруг может провести такие изменения в стране, чтобы война больше не повторилась, и Украина стала сильной.

Анастасия Арестович
Анастасия Арестович рассказала о президентских амбициях мужа / Фото скриншот, Facebook

Жена советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия рассказала о президентских амбициях своего мужа. По ее мнению, он был бы хорошим президентом.

"Когда мы с ним встретились он сказал: "Я буду президентом". Мне кажется, что он будет хорошим президентом", - сказала Анастасия Арестович в интервью проекту Олицкая.

По ее словам, как маме мальчиков, ей очень важно, чтобы война в Украине не повторилась.

"Когда начинался конфликт в 2014 году, некоторым мальчикам было всего лишь по 14 лет, которые сейчас воюют. Не думаю, что тогда они думали — их судьба сложится таким образом. В моих интересах, чтобы такое не повторилось", - отметила Анастасия.

Она выразила уверенность, что Алексей Арестович "может провести такие изменения в стране, создать такие условия, чтобы действительно такой конфликт больше не повторился".

"Чтобы Украина была настолько сильной, чтобы больше не возникло ситуации, когда у кого-то появится мысль, что такое возможно, приходить на нашу территорию и что-то там отобрать", — заявила Анастасия Арестович.

Как писал Главред, в августе в интервью Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру.

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