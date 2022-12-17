Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведка

Российские оккупанты не использовали иранские "мопеды" из новой партии во время массированной атаки 16 декабря.

Иран передал России новую партию ударных дронов / Коллаж фото mil.in.ua, Reuters

Иран передал России новую партию ударных беспилотников. Пока данные об их количестве не сообщают. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он также утверждает, что российские оккупанты не применяли дроны из новой партии во время массированной атаки 16 декабря.

"Это новая партия, но, очевидно, она меньше, чем предыдущая", - сказал Юсов.

По данным украинской разведки, Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты, однако пока такие поставки не осуществлялись. Юсов утверждает, что РФ прилагает "огромные усилия", чтобы получить эти ракеты.

"По состоянию на сегодня, иранских баллистических ракет в России для использования в Украине мы не видели. Но такая вероятность существует", - добавил Юсов.

Военная помощь Ирану России

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

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