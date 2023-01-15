Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньше

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал о том, когда можно ждать улучшения ситуации в энергетической сфере Украины в контексте перебоев с питанием, вызванных ракетными ударами РФ.
"Прежде всего, летом более длинный день, поэтому меньше потребления. Поэтому, я думаю, апрель будет той точкой, когда к нам начнет приезжать самое важное оборудование, которое нам необходимо", - пояснил он в интервью Главреду.
Эксперт отметил, что среди оборудования, которое ожидает Украина - сложные устройства, автотрансформаторы и оборудование к ним, которые "начнут появляться в приличном количестве".
"Соответственно, тогда все очень быстро почувствуют результат", - добавил Харченко.
Ранее в соцсетях распространяли фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине. Для этого используют фальшивую страницу компании.
В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.
Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.
Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.
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