glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньше

15 января 2023, 16:13
Украина вскоре начнет получать самое важное энергетическое оборудование, напомнил Александр Харченко.
Электричество, электроэнергия, электросети
В Украине тяжелая ситуация с в энергетической сфере / УНИАН

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал о том, когда можно ждать улучшения ситуации в энергетической сфере Украины в контексте перебоев с питанием, вызванных ракетными ударами РФ.

"Прежде всего, летом более длинный день, поэтому меньше потребления. Поэтому, я думаю, апрель будет той точкой, когда к нам начнет приезжать самое важное оборудование, которое нам необходимо", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что среди оборудования, которое ожидает Украина - сложные устройства, автотрансформаторы и оборудование к ним, которые "начнут появляться в приличном количестве".

"Соответственно, тогда все очень быстро почувствуют результат", - добавил Харченко.

Ранее в соцсетях распространяли фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине. Для этого используют фальшивую страницу компании.

В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

Читайте еще:

веерные отключения электроэнергия блэкаут Александр Харченко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

15:08

Как живет Купянск после деоккупацииВидеоблоги

Реклама
15:03

Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналистВидео

14:52

"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в ДнепреВидео

14:42

"Я за Украину": что известно об американке, завоевавшей титул Мисс ВселеннаяВидео

14:31

Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлениемВидео

14:28

"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

14:25

Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвыВидео

14:13

Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцахВидео

14:09

Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга КикабидзеВидео

13:49

"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

13:30

"Ангарский маньяк" после фронта займет свое место в Госдумемнение

13:30

Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

Реклама
13:30

"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в УкраинеВидео

13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку ЧичеринуВидео

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

11:51

В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФВидео

11:48

Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по ДнепруВидео

11:23

Депутат на росТВ на шоу у пропагандиста Шейнина призвал расстреливать за танцы под СердючкуВидео

11:22

Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФВидео

10:59

РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник ПутинаВидео

10:33

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконноВидео

10:25

Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"Видео

09:39

Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

09:24

Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISWВидео

09:11

Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache – MirrorВидео

09:02

От удара вражеской ракетой по дому в Днепре погибли 20 человек - губернатор

Реклама
08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:23

Пригожин заполучил свою личную Чернобаевкумнение

07:48

Британский премьер анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90

07:47

Могилевская рассказала, почему так долго была однаВидео

06:22

Стрелочник назначен и это - Герасимовмнение

03:20

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

02:35

"Весна" нагрянет неожиданно: Украину накроет африканская аномалия — синоптикВидео

01:35

"К сожалению, еще есть потенциал": эксперт сказал, на сколько волн ударов России еще хватит ракетВидео

00:51

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

00:16

Ракетный удар по Днепру: 12 погибших и 64 раненых - новые деталиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять