Отмена 'блэкаута': украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключений

В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.

В Украине разгоняют фейк насчет веерных отключений / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

В соцсетях распространяют фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине.

Как говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram, для этого используют фальшивую страницу компании.

В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.

"Аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – говорится в сообщении.

В компании акцентировали, что "Укрэнерго" имеет только одну официальную страницу в Фейсбуке и только один официальный Telegram-канал.

"Что-либо другое, созданное под нашим логотипом в соцсетях, является фейком и российской ИПСО", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Компания призвала всех неравнодушных сообщать ей о случаях фейков.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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