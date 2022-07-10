Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФ

Подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск.
Вблизи Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.
"9 июля, в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тип вражеского вертолета устанавливается.
Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Опубликована видеозапись, на котором зафиксирован выстрел и падение вертолета оккупантов. Запись сделана в дневное время.
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