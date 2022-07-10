Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФ

ВСУ сбили российский вертолет / Reuters

Вблизи Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

"9 июля, в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тип вражеского вертолета устанавливается.

Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Опубликована видеозапись, на котором зафиксирован выстрел и падение вертолета оккупантов. Запись сделана в дневное время.

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