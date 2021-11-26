УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил почему

26 ноября 2021, 08:00
Прослушать новость
Остановить

Аналитик Максим Орыщак также отметил, что гривна может упасть к уровню 30 гривен за доллар

Тарифы на тело
Эксперт прогнозирует, что цена на газ для населения вырастет / УНИАН

В результате подписания меморандума с МВФ цены на газ для населения вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. Об этом заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт в комментарии УНИАН отметил, что после подписания меморандума с МВФ Украина получила транш финансовой поддержки, за который "население страны начнёт усердно расплачиваться уже в 2022 году".

"Цены для населения на газ поднимутся на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. В силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт.

По его словам, кроме того, можно ждать более жесткие условия по взысканию платы за газ в связи с тем, что уже анонсировали предстоящую разработку инструментов, которые обеспечат взимание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения).

Орыщак отметил, что в региональном разрезе, традиционно, первое повышение тарифов стоит ждать в Киеве. Следом пойдут Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

Реклама

Читайте такжеВ МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов"Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платёжеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривна имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Меморандум между Украиной и МВФ

Документ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов.

22 ноября исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и о предоставлении транша в размере 699 миллионов долларов.

Кроме того, Фонд продлил срок действия программы Stand-by, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев - до июня 2022 года.

Автор: Сергей Кущ
viber
кредит МВФ цена на газ для населения
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил почему». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуПриметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием ГорбуновымКатя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым Привет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавитьсяПривет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавиться
08:11

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встреча

08:05

Накроет, как шторм: врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после нового года

08:00

Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил почемуВидео

07:58

Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 ошибки в интерьереВидео

07:28

На Львовщине женщине продали в магазине конфеты с червями

Реклама
07:08

Злата Огневич прикрыла голую грудь тоненьким поясом и нежно ласкала себя руками: пикантные фото

06:41

Смертельное ДТП под Харьковом: в прокуратуре раскрыли подробности страшной аварии с фуройВидео

06:33

Напрасные мечты кремлевских идеологов о расширении: почему распад России вероятнее, чем кажетсямнение

05:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

05:40

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

05:25

Орхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентовВидео

05:23

Виталий Портников. Россия превращает Крым в плацдарм для наступления на УкраинуВидеоблоги

04:50

Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой

04:38

Почему нельзя долго хранить воду в бутылке из пластика - ответ эксперта

03:43

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"Видео

03:40

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

03:03

Драки все же были: Слава Каминская рассказала, как она с Викторией Смеюхой выбила зуб визажистуВидео

02:48

Как подготовить ребенка к вакцинации: действенные советы Минздрава

02:16

Ученые нашли заметный на руках новый признак опасного уровня холестерина

01:50

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Реклама
01:37

Травести-дива Монро показала себя мужчиной и рассказала, почему стала девушкойВидео

01:01

Байден и Путин не будут обсуждать Украину во время встречи - аналитикВидео

00:31

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

00:30

63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку

00:02

Раздавил на полной скорости людей: подробности страшного ДТП в Харькове с фуройВидео

25 ноября, четверг
23:55

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

23:48

"За муки духам отомстят наши внуки" - рецензия на фильм "Охотники за привидениями: с того света"Видео

23:39

"Курящая женщина кончает плохо": рецензия на фильм "Дом Гуччи"

23:32

В пресс-марафоне Зеленского примут участие более 30 изданий - список

23:21

В России из-за аварии на шахте погибло более 50 человекВидео

22:46

Диетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продуктВидео

22:34

"Путин пытается уничтожить Украину": Данилов откровенно высказался о планах агрессораВидео

22:30

Диетолог объяснил, какой продукт универсален для очищения организма от шлаков

22:22

Обнаружен новый опасный штамм COVID-19: ВОЗ созывает чрезвычайный советВидео

22:00

В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: посольство Украины в ярости

21:59

Обретете богатство и удачу: как привлечь деньги на Новый год 2022Видео

21:26

На Украину надвигаются метели и морозыВидео

21:21

Лукашенко обвинил США в попытке "развязать войну"

21:10

На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимацииВидео

20:29

Смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси, есть жертвыВидео

Реклама
20:24

Промоутер Усика назвал условия проведение реванша с ДжошуаВидео

20:12

Астролог назвала самые судьбоносные дни для Тельцов в декабре 2021

20:07

В Одессе поставили памятник коронавирусу с женским половым органомФотоВидео

20:04

У Байдена отговаривают Путина от вторжения в Украину и готовят крушащие санкции против РФ – СМИВидео

20:02

У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машинуВидео

19:47

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавирусаВидео

19:46

Кулеба готов провести откровенный разговор с Лавровым: названа главная тема

19:23

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

19:12

Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiВидео

19:03

Союзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минутуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять