Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил почему

Эксперт прогнозирует, что цена на газ для населения вырастет / УНИАН

В результате подписания меморандума с МВФ цены на газ для населения вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. Об этом заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт в комментарии УНИАН отметил, что после подписания меморандума с МВФ Украина получила транш финансовой поддержки, за который "население страны начнёт усердно расплачиваться уже в 2022 году".

"Цены для населения на газ поднимутся на 50-70%, а с 2024 года - на 200%. В силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт.

По его словам, кроме того, можно ждать более жесткие условия по взысканию платы за газ в связи с тем, что уже анонсировали предстоящую разработку инструментов, которые обеспечат взимание платежей с домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения).

Орыщак отметил, что в региональном разрезе, традиционно, первое повышение тарифов стоит ждать в Киеве. Следом пойдут Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

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Читайте такжеВ МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов"Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платёжеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривна имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Меморандум между Украиной и МВФ

Документ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов.

22 ноября исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и о предоставлении транша в размере 699 миллионов долларов.

Кроме того, Фонд продлил срок действия программы Stand-by, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев - до июня 2022 года.