Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогие

В Украине подорожали грибы / коллаж Главред

В Украине резко поднялись цены на грибы. Белые шампиньоны в супермаркетах уже продают по цене до 58 грн/кг. Эксперты объясняют рост цен увеличившимся спросом при невысоком предложении продукта.

По данным профильного агентства УМДИС быстрее всего цены растут во Львове, Киеве и Одессе.

После оживленных прошедших выходных, когда росли спрос и цена на гриб, на начало текущей недели торговля немного приостановилась. Морозы, которые сковали всю Украину, заставили многих покупателей оставаться дома или в офисах, говорят эксперты.

"Среди недели спрос уменьшался из-за морозов. Но отмечать праздники люди все равно планируют. Поэтому сейчас, хоть мороз и не слабеет, гриб покупают больше". – говорит один из торговцев.

Спрос рождает предложение

После роста цен на гриб, который продолжался с середины месяца, сегодня они стабилизировались на уровне 42-44 гривен за килограмм. В супермаркетах расценки больше.

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Как рассказал один из мелких предпринимателей, многие производители спешат быстро продать гриб, пусть и дешевле чем цена по рынку.

Читайте такжеВ Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло"Мне торговцы тоже предлагали забрать гриб по 40 гривен. Я отказал, сел за телефон и за час нашел покупателя, который забрал гриб по 42 гривны". – говорит он.

Спрос на гриб достаточно хороший, морозы спадут уже на выходных и причин продавать гриб дешево, на самом деле, нет, говорится в материале.

Супермаркеты поднимают цену

В начале недели в Киевской области минимальные цены на шампиньон с 44 гривен поднялись до 48, а сегодня, как говорят производители гриба, удалось договориться о поднятии цены до почти 52 гривен за килограмм. Еще в одной из сетей супермаркетов цена также поднимается и сегодня достигла 57 гривен за килограмм.

Подняли закупочные цены и супермаркеты в других регионах. Во Львове сегодня цены на разные сети 51-52 гривны, в Одессе цена на белый шампиньон достигла 58 гривен за килограмм.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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