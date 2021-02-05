Чего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что , что у бывшего президента Петра Порошенко не хватило политической воли, чтобы ввести санкции против телеканалов, близких к Виктору Медведчуку.

Как подчеркнул он в эфире шоу Право на владу, доказательств для закрытия каналов Медведчука было достаточно еще при президентстве Порошенко.

"У меня была очень последовательная позиция все эти годы и у многих моих друзей так же. Но в какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в этом вопросе не принял такого решения, не хватило политической воли, а у Зеленского хватило", - отметил Аваков.

По его словам, материалы по этому поводу более чем обоснованы: "И они опираются на два периода: один период касается деятельности с 2018 года, и тогдашних фактов когда фракция Народный фронт инициировала это впервые, и фактов, которые были сейчас предъявлены Службе безопасности".

В то же время он обратил внимание на то, что на линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации, поэтому президент Зеленский накануне введения санкций против телеканалов Медведчука отправил на передовую начальника Генштаба Руслана Хомчака.

"Накануне что происходило в том же СНБО? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", - сказал Аваков.

Читайте такжеВ США оценили санкции против телеканалов, связанных с кумом ПутинаПо словам министра внутренних дел, ряд украинских средств массовой информации финансируются Россией. В частности, используются деньги, заработанные на территории так называемой "ДНР".

"С помощью денег, заработанных, в том числе на территории "ДНР", финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государства-агрессора", - подчеркнул он.

Глава МВД также добавил, что Виктор Медведчук будет отвечать за свою "историческую роль" в событиях на Донбассе. На данный момент он не прячется.

На вопрос о роли Медведчука в событиях 2013-2014 года, начале войны на Донбассе, а также о том, коснутся ли санкции самого Медведчука, Аваков заявил, что нардеп ответит за свою "роль" в этих событиях.

"С 2014-го по 2016 год Медведчук, в том числе, был членом одной из рабочих групп по переговорам (по Донбассу, - ред.) Давайте не уходить в сторону от ключевого решения, которое есть сегодня. Господин Медведчук за свою историческую роль будет отвечать. И я вижу, что в последнее время он не прячется. Он говорит об этом очень открыто и очень четко", - сказал министр.

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