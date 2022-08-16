Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ чем ее аналоги

Татьяна Черновол, Стугна / скриншот

Противотанковые ракетные комплексы "Стугна" уничтожили больше техники оккупантов, чем ее заграничные аналоги.

Ни один ПТРК не имеет на своем счету столько сожженной техники врага, как украинская "Стугна", рассказала лейтенант Бригады Богуна Татьяна Черновол в интервью Тарасу Березовцу.

"Стреляет не оружие, стреляет человек, военный, боец. Очень важно сохранить жизнь этого бойца. Но надо, чтобы этот боец дожил до пуска той ракеты. Украинский производитель оружия поставил себе задачу в том, чтобы сохранить жизнь бойца. Он не должен стоять на прямой видимости танка. Очень важно найти позицию для "Стугны", чтобы ее не увидели", – пояснила Черновол.

Также, добавила Черновол, очень важно маскировать установку "Стугны", а также оперативно и глубоко рыть окоп, чтобы спрятать военных.

Военная отметила, что у украинских защитников снарядов не так много, поэтому следует тщательно выбирать цель, определять приоритет для выстрела. Дела у россиян в этом плане обстоят наоборот.

"Даже такое впечатление складывается, что вражеские солдаты заинтересованы в том, чтобы их техника была уничтожена, тогда у них появляются основания отступать", – рассказала Черновол.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться навстречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск.

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