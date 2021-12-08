УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Что-то подсыпали в бокал": в Польше украинец спустил в стрип-баре почти миллион гривен сбережений

8 декабря 2021, 10:49
Прослушать новость
Остановить

Украинец уверен, что ему в напиток подсыпали вещество, из-за которого он потерял память. Также мужчина считает, что он не первая жертва стрип-клуба.

клуб, бар
В клуб Go-Go украинца и его друга пригласили девушки, которые стояли на входе / Фото ua.depositphotos.com

В одном из развлекательных клубов Варшавы украинец за ночь потратил практически все свои сбережения - 120 тысяч злотых (806 тысяч гривен). Причем на что ушли деньги, мужчина не помнит.

Инцидент произошел с украинцем, который живет и работает в польской столице, передает Mukachevo.net.

Мужчина вместе с другом проходил мимо клуба Go-Go. Они уже были "навеселе". Зайти внутрь им предложили девушки, которые стояли на входе. Они пообещали бесплатно угостить их первым алкогольным напитком.

Позже украинца пригласили в некую VIP-комнату. Что было дальше, мужчина уже не помнит — он предполагает, что ему могли подсыпать какое-то вещество, под действием которого он все забыл. К слову, первый алкогольный напиток оказался отнюдь не бесплатным, как обещала ему девушка на входе.

"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток. Я перестал понимать, что я делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы — не понимал. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось всего 400 злотых", — рассказал мужчина.

Реклама

Чтобы разобраться в ситуации, украинец обратился в полицию. Клуб предоставил запись с камер наблюдения, чтобы доказать, что мужчину ни к чему не принуждали. В результате прокуратура отказалась возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию.

"Собранные доказательства, показания потерпевшего и его знакомого, видео с камер наблюдения и показания работников клуба не указывают на то, что было совершено преступление. И даже если в этой ситуации пострадавший находился в нетрезвом состоянии, он несет ответственность за свои действия", — сообщила представитель Окружного суда в Варшаве.

Читайте такжеНеравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семьеСам же потерпевший считает, что он — не первая жертва. Национальная прокуратура ведет расследование по нарушениям в go-go клубах по всей Польше. Потерпевший украинец надеется, что после огласки его ситуации другие пострадавшие также откликнутся и вместе им удастся вернуть хотя бы часть денег.

Как сообщал Главред, в Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

Читайте также:

viber
новости Польши заробитчане новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Что-то подсыпали в бокал»: в Польше украинец спустил в стрип-баре почти миллион гривен сбережений». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуПриметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в беду На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"На Украину надвигается ледяной "Армагеддон" Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыУкраину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогоды Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяКурс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовиться Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дняКогда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня
10:49

"Что-то подсыпали в бокал": в Польше украинец спустил в стрип-баре почти миллион гривен сбережений

10:36

Мужчина убил семью и совершил самоубийство, чтобы избежать ареста за фейковый COVID-сертификат

10:13

Третья доза прививки в январе и новая вспышка COVID-19: Украина продолжает борьбу с вирусомВидео

10:07

Пытки возле школы длились полтора часа: подростки по-зверски избили ногами троих девочекВидео

09:33

К чему снятся духи: толкование известных сонников

Реклама
09:26

Улицы превратятся в каток: украинцев предупредили о сильном гололеде в ряде областейВидео

09:17

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

08:54

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

08:37

В США заявили, что "Северный поток-2" заморозят в случае вторжения России в УкраинуВидео

08:36

Россию из-за атаки на Украину отключат от мировой финсистемы: США предупредили Москву о мощном удареВидео

08:33

Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

08:28

"Зрады" Украины за океаном нетмнение

08:23

В Украину ворвется потепление до +15 посреди декабря: синоптик назвала датуВидео

07:18

Маленькая доза может заразить много людей: названа главная опасность COVID-штамма ОмикронВидео

07:10

Запугивание Украины и сценарий РФ по Донбассу: Илларионов заявил о поддержке у Байдена планов ПутинаВидео

06:46

"Готовы сделать то, что не сделали в 2014-м": Байден припугнул Путина из-за УкраиныВидео

06:20

Россия рискует обнаружить, что она отнюдь не Советский Союзмнение

06:10

Военная операция против Украины грозит Путину поражением: в России объяснили планы КремляВидео

06:10

Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомВидео

05:58

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

Реклама
05:40

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

05:10

Закупайтесь с умом: как сэкономить на новогоднем столе и не разочаровать гостейВидео

04:31

Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню

04:15

Умерла испанская актриса - звезда сериала Просто Мария

04:04

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

03:55

В Украине остановился рост цен на самый популярный продуктВидео

03:45

Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины

03:30

ВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавирусаВидео

02:42

В Киеве отменяют рейсы городской электрички: полный списокВидео

02:32

Кто мог стать звездной героиней Холостячки вместо Златы Огневич - раскрыто имя главной конкурентки

02:20

Как отчистить духовку: нужны всего лишь подручные средства и 5 минут времени

01:20

Названо необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудетьВидео

01:05

Доллар идет на рекорд: банкир спрогнозировал резкий скачокВидео

00:26

Названы чудо-растения, убивающие вирусы в доме

00:12

Приметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07 декабря, вторник
23:57

Шахтер на последней секунде упустил победу в Лиге чемпионовФотоВидео

23:37

Был на улице без паспорта: львовский суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грнВидео

23:15

Каковы итоги виртуальных переговоров Путина и Байденамнение

23:10

Новые переговоры: Макрон срочно созывает Путина и ЗеленскогоВидео

22:57

В Минздраве назвали дату введения бустерной прививкиВидео

Реклама
22:37

Байден срочно позвонит Зеленскому после переговоров с ПутинымВидео

22:26

На Черниговщине объявили траур по погибшим в страшном ДТПВидео

22:19

Итоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и КремлеВидео

22:05

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

21:34

Отбитые почки и потеря зрения: в Запорожье школьницы устроили кровавую дракуВидео

21:31

Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвымиВидео

20:53

В Верховной Раде предлагают разрешить вступать в партии с 16 лет

20:42

Названы сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

20:38

Байден на переговорах пригрозил Путину жесткими мерами в случае вторжения в УкраинуВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять