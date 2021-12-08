"Что-то подсыпали в бокал": в Польше украинец спустил в стрип-баре почти миллион гривен сбережений

В клуб Go-Go украинца и его друга пригласили девушки, которые стояли на входе / Фото ua.depositphotos.com

В одном из развлекательных клубов Варшавы украинец за ночь потратил практически все свои сбережения - 120 тысяч злотых (806 тысяч гривен). Причем на что ушли деньги, мужчина не помнит.

Инцидент произошел с украинцем, который живет и работает в польской столице, передает Mukachevo.net.

Мужчина вместе с другом проходил мимо клуба Go-Go. Они уже были "навеселе". Зайти внутрь им предложили девушки, которые стояли на входе. Они пообещали бесплатно угостить их первым алкогольным напитком.

Позже украинца пригласили в некую VIP-комнату. Что было дальше, мужчина уже не помнит — он предполагает, что ему могли подсыпать какое-то вещество, под действием которого он все забыл. К слову, первый алкогольный напиток оказался отнюдь не бесплатным, как обещала ему девушка на входе.

"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток. Я перестал понимать, что я делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы — не понимал. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось всего 400 злотых", — рассказал мужчина.

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Чтобы разобраться в ситуации, украинец обратился в полицию. Клуб предоставил запись с камер наблюдения, чтобы доказать, что мужчину ни к чему не принуждали. В результате прокуратура отказалась возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию.

"Собранные доказательства, показания потерпевшего и его знакомого, видео с камер наблюдения и показания работников клуба не указывают на то, что было совершено преступление. И даже если в этой ситуации пострадавший находился в нетрезвом состоянии, он несет ответственность за свои действия", — сообщила представитель Окружного суда в Варшаве.

Читайте такжеНеравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семьеСам же потерпевший считает, что он — не первая жертва. Национальная прокуратура ведет расследование по нарушениям в go-go клубах по всей Польше. Потерпевший украинец надеется, что после огласки его ситуации другие пострадавшие также откликнутся и вместе им удастся вернуть хотя бы часть денег.

Как сообщал Главред, в Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

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