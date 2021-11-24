В Польше копы подстрелили украинца

Польский полицейский выстрелил гражданину Украины в ногу / Фото Reuters

В Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

На сайте местной полиции сообщается, что копы получили вызов о том, что группа людей находится на частной территории в неизвестных целях, а у одного из мужчин есть нож.

Подъезжая к месту вызова, правоохранители заметили мужчину, который шел по тротуару и размахивал ножом. Полицейские приказали мужчине выбросить оружие, однако тот не послушался. Вместо этого мужчина начал бросаться с ножом на стражей порядка и ранил одного из полицейских в руку.

Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов. Агрессивный прохожий не отреагировал, поэтому один из правоохранителей выстрелил ему в ногу. После этого дебошир успокоился.

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Правонарушителем оказался 48-летний гражданин Украины. Его доставили в больницу. В его организме обнаружили более 2 промилле алкоголя. В настоящее время дело изучает прокуратура.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше

В июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

Невеста погибшего Сузанна Водоливова рассказала о последних часах его жизни.

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Спустя две недели после смерти в Украину доставили тело Дмитрия Никифоренко. Родители погибшего рассказали, что на лицо Дмитрия было нанесено очень много грима. Им не дали даже обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания.

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