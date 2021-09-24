Погибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лице

Дмитрий Никифоренко умер во Вроцлаве после жестого избиения польскими полицейскими / Фото Facebook

В Украину доставили тело Дмитрия Никифоренко, который умер в польском вытрезвителе после издевательств полицейских. Это произошло спустя две недели после смерти украинца и стоило примерно четыре тысячи евро.

Родители погибшего рассказали Фактам, что на лицо Дмитрия было нанесено очень много грима. Им не дали даже обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания.

"Мол, ведется следствие, тела еще нельзя касаться", – объяснил отец погибшего Сергей Никифоренко.

По его словам, после смерти Дмитрия происходили непонятные вещи.

"Его друзей и коллег не пускали в морг, мол, тело еще на экспертизе. Лишь на пятый день после письменного разрешения прокурора наконец допустили (...) Увидев мертвого Дмитрия, друзья обратили внимание на несколько деталей. Лицо было загримированно. Будто несколько суток гримировали, чтобы что-то скрыть. Но на шее остались черно-синие следы. Словно кто-то стал Дмитрию на шею. Были непонятные гематомы, следы от ран, где кровь запеклась на локтях и ногах. Медицинский эксперт пояснил, отводя глаза, что Дмитрий, умирая, неудачно упал и ушибся. К тому же сына одели в совершенно другие футболку и шорты, не те, в которых он был. Новая одежда на его теле был чистой и выглаженной. Почему?", - рассказал отец.

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Сергей добавил, что главным для семьи было снять с сына клеймо наркомана и алкоголика. По его словам, Дима с детства занимался спортом – стрит воркаутом (уличная гимнастика), был одним из самых активных атлетов.

"Ребята даже выступали в Киеве на Х-факторе. Ими гордился весь Немиров. Сын не имел вредных привычек. После школы он окончил строительный техникум по специальности "обслуживание газового хозяйства", затем – университет. Отслужил полтора года в Национальной гвардии Украины в Харькове", – рассказал Никифоренко-старший и добавил, что Дмитрий никогда не нарушал трудовой дисциплины и техники безопасности.

Дмитрий Никифоренко / Фото Факты

В ноябре он планировал пожениться со своей девушкой, а также осенью должен был получить официальный статус в Польше.

"Дима откладывал деньги на свадьбу, а получилось, что на похороны", - добавил отец погибшего.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше

В июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

Невеста погибшего Сузанна Водоливова рассказала о последних часах его жизни.

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.