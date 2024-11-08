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Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

Сергей Кущ
8 ноября 2024, 18:52
989
Путину придется идти на уступки.
Что Украина может выменять на Курскую область
Что Украина может выменять на Курскую область / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • СМИ озвучили новые детали плана Трампа
  • Почему Путин может согласиться на условия президента США

План Дональда Трампа по завершению войны в Украине предполагает замораживание конфликта по нынешней линии фронта.

Издание Forbes утверждает, что это может побуждать россиян к более активным боевым действиям, пишет Главред.

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"Трамп пообещал прекратить войну в России до своей инаугурации в январе. The Wall Street Journal получил детали плана Трампа – и они побуждают россиян атаковать как можно сильнее и быстрее в Курске, несмотря на потери, которые могут быть нанесены", – говорится в материале.

Также издание пишет, что новоиспеченный президент США планирует предложить перемирие вдоль текущей линии столкновения, которая проходит через южную и восточную Украину в Курск, где сейчас находятся украинские войска.

Если план сработает, Россия фактически отдаст 270 квадратных миль собственной территории в обмен на содержание около 20% территории Украины, оккупированных российскими войсками.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

По информации издания, российский диктатор может согласиться на такой обмен, хотя ранее потребовал от своих войск выбить украинские подразделения из Курска до 1 октября. Этот срок был пропущен.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Возможный планы Трампа по завершению войны

Как сообщал Главред, еще до инаугурации Трамп может провести переговоры с Россией, по итогам которых Украине предоставят план завершения войны.

И если Киев не согласится, Штаты могут прекратить военную поддержку.

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине, считает бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, Трамп вряд ли согласится пойти на уступки Путину.

Президентство Трампа повлияет на политику США относительно поддержки Украины, считают журналисты The New York Times. Есть опасения, что Трамп будет настаивать на невыгодном для Киева сценарии завершения войны.

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