Трамп может помочь Украине: что Вашингтон потребует взамен – The Economist

Изменения в Вашингтоне происходят в трудное время для украинских Вооруженных сил.

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Дональд Трамп может выдвинуть Украине новые требования / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

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США будут помогать Украине, но с условием

Вашингтон захочет доступа к природным ресурсам

После победы Дональда Трампа на выборах, помощь США Украине может приобрести прагматический характер.

Полный отказ новой вашингтонской администрации от Украины маловероятен, потому что она не захочет быть тем, кто привел страну к поражению в войне, пишет издание The Economist.

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При этом авторы материале отмечают, что новый президент Трамп, вероятно, потребует что-то взамен от Украины, ведь либеральные ценности будут волновать его гораздо меньше.

"Это может быть, например, доступ к ее природным ресурсам", — не исключается в статье.

Авторы публикации указывают, что изменения в Вашингтоне происходят в трудное время для украинских Вооруженных сил. Украина понесла худшие территориальные потери с 2022 года, а Россия наступает на многих направлениях и ускоряет свое продвижение.

Кроме того, в The Economist добавляют, что ВСУ, вероятно, будут вынуждена оставить стратегическую высоту вокруг Курахово в Донецкой области, что может привести "к возможности психологически разрушительного вторжения в соседнюю Днепропетровскую область до конца года".

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Ранее стало известно о том, что Трамп принял первое кадровое решение. Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался насчет того, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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