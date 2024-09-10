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"Что за бред": Гетьман оценил угрозу наступления РФ на Днепропетровщину

Анна Ярославская
10 сентября 2024, 01:46
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Даже если армия РФ захватит Покровск, это не значит, что они будут продвигаться очень быстро и захватывать новые территории.
Алексей Гетьман, карта deepstatemap.live
Алексей Гетьман оценил угрозу наступления РФ на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman,deepstatemap.live

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман прокомментировал публикации западных СМИ о том, что страна-агрессор Россия может захватить всю Донецкую область и весной 2025 года будет угрожать уже Днепропетровщине.

"Пусть пишут, это прогноз, который не базируется ни на чём", - сказал он во время чата на Главреде.

Гетьман напомнил, что часто пишут о том, что "за Покровском откроются двери в Днепр".

"Какие двери откроются? Какая разница между тем, что мы ведём боевые действия на востоке от Покровска и что, возможно, будем вести боевые действия на запад от Покровска? Если вдруг придется оставить Покровск, до Днепра ещё сотня километров. Но за Покровском точно так же будут продолжаться боевые действия", - объяснил он.

По словам Гетьмана, перед Покровском россияне продвигаются на один километр за два дня, раньше – за три-четыре дня.

"Сейчас опять медленнее продвигаются. То есть на 200-300 метров в день. Что изменится, если им удастся пройти Покровск? Разве там другие войска их будут сдерживать? Разве там другие поля? Разве там что-то удобное для россиян есть? Поэтому о каких дверях может идти речь, что это за бред", - возмутился военный эксперт.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Есть ли угроза наступления РФ на Днепр

Иностранные СМИ прогнозируют, что оккупационные войска страны-агрессора России могут захватить Покровск и всю Донецкую область уже весной следующего года. Однако в условиях текущей ситуации об этом говорить рано. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов. По его словам, пока не понятно до конца даже чем закончится осенняя наступательная кампания врага.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в следующем году российские оккупанты будут пытаться добраться до границ Донецкой области, причем не только в сторону Покровска, но и в сторону Славянска, Краматорска и Доброполья. Даже при худшем развитии событий российская армия не будет двигаться в сторону Днепра или Запорожья.

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