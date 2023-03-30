Данилов о дальнобойных БПЛА: "С Москвой будет то же, что и с Крымским мостом"

Алексей Данилов анонсировал появление в Украине ударных дронов с дальностью полета свыше 3 тысяч километров.

Алексей Данилов намекнул на скорую "бавовну" в Москве / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал перспективы получения Украиной ударных беспилотников дальнего радиуса действий.

Украина обязательно будет отвечать на военные преступления, творимые оккупантами РФ, подчеркнул он в эфире телемарафона.

"Здесь нет никаких загадок. Если РФ уничтожает наши города и инфраструктуру, убивает наших детей, мы не должны спокойно за этим наблюдать. Если несколько месяцев назад я делал намеки на то, что Крымский мост будет разрушен, прошел определенный промежуток времени для того, чтобы это произошло. Так же будет и с Москвой", — отметил секретарь СНБО.

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Дальнобойные дроны для Украины

Ранее Данилов анонсировал появление у Украины ударных дронов с дальностью полета свыше 3000 километров.

Свой пост в Twitter секретарь СНБО проиллюстрировал фотографией немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на самолете на Красной площади в Москве, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

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