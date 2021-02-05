Данилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву

Журналисты 112 Украина, ZIK и NewsOne должны работать на территории РФ, уверен секретарь СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал дальнейшую судьбу сотрудников телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые попали под санкции.
В Украине будут рады, если Москва вернет к себе тех людей, которые работают на заблокированных телеканалах, заявил он во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности Санкции против российской пропаганды, которая транслировалась на портале YouTube.
"Я категорически против того, чтобы финансирование средств массовой информации происходило непубличным способом, и это та ситуация, когда мы можем поставить с головы на ноги, чтобы мы понимали, что происходит. Потому что сегодня, оказывается, есть заявление, что якобы на этих каналах работали полторы тысячи человек. Но у нас есть официальная справка о количестве людей, которое работает на этих каналах. На это тоже надо обращать внимание, и надо понимать, что это манипулятивная вещь, которая происходит", - заявил Данилов.
"Но я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории", - добавил секретарь СНБО.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.