Данилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал дальнейшую судьбу сотрудников телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые попали под санкции.

В Украине будут рады, если Москва вернет к себе тех людей, которые работают на заблокированных телеканалах, заявил он во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности Санкции против российской пропаганды, которая транслировалась на портале YouTube.

"Я категорически против того, чтобы финансирование средств массовой информации происходило непубличным способом, и это та ситуация, когда мы можем поставить с головы на ноги, чтобы мы понимали, что происходит. Потому что сегодня, оказывается, есть заявление, что якобы на этих каналах работали полторы тысячи человек. Но у нас есть официальная справка о количестве людей, которое работает на этих каналах. На это тоже надо обращать внимание, и надо понимать, что это манипулятивная вещь, которая происходит", - заявил Данилов.

"Но я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории", - добавил секретарь СНБО.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: