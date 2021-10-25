Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент – это прежде всего ответственность.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддерживает переход Украины в жесткую президентскую республику.
Как заявил секретарь СНБО в интервью РБК-Украина, в Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции — парламентско-президентская республика.
Данилов отмечает, что по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".
"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", — заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что парламентско-президентские республики могут существовать, но "когда есть уже устоявшаяся демократия, имеет свои корни, для этого должны пройти века".
Данилов отметил, что каждый раз менять Конституцию – "это очень опасная история".
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Сейчас в Украине действует парламентско-президентская республика. Это одна из смешанных форм правления, при которой президента избирает народ.
Президент имеет право распустить парламент, а парламент — устранить президента в порядке импичмента.
Как ранее заявлял Алексей Данилов, на фронте на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил у украинских военных нет никаких ограничений на ведение ответного огня на обстрелы оккупантов по позициям ВСУ.
Секретарь СНБО подчеркнул, что при вражеских нападениях бойцы ВСУ дают боевикам достойный ответ, и отражают атаки "без команды".