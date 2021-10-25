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Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

25 октября 2021, 14:11

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент – это прежде всего ответственность.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддерживает переход Украины в жесткую президентскую республику.

Как заявил секретарь СНБО в интервью РБК-Украина, в Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции — парламентско-президентская республика.

Данилов отмечает, что по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что парламентско-президентские республики могут существовать, но "когда есть уже устоявшаяся демократия, имеет свои корни, для этого должны пройти века".

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Данилов отметил, что каждый раз менять Конституцию – "это очень опасная история".

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Сейчас в Украине действует парламентско-президентская республика. Это одна из смешанных форм правления, при которой президента избирает народ.

Президент имеет право распустить парламент, а парламент — устранить президента в порядке импичмента.

Как ранее заявлял Алексей Данилов, на фронте на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил у украинских военных нет никаких ограничений на ведение ответного огня на обстрелы оккупантов по позициям ВСУ.

Секретарь СНБО подчеркнул, что при вражеских нападениях бойцы ВСУ дают боевикам достойный ответ, и отражают атаки "без команды".

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парламент президент Украины Алексей Данилов
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