В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

Путин заинтересован в дестабилизации ситуации в Европе - Данилов / УНИАН

Киев ждут сложные несколько месяцев, поскольку начинается период, связанный с вопросом продления закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Москва хочет внести в документ свои инициативы. Вопрос завершения российско-украинской войны зависит от решения Кремля. У президента РФ Владимира Путина есть амбиции не только по Украине, но и относительно Европы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сейчас украинские власти столкнутся со сложным периодом времени. Нужно продлевать закон об особом местном самоуправлении в ОРДЛО. Москва стремится внести в инициативу свои изменения.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

По словам чиновника, ключ от мира на Донбассе находится в Москве. Война может завершиться после того, как Путин примет соответствующее решение.

"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", - отметил Данилов.

Как полагает секретарь СНБО, у Путина пока нет мотивации для завершения войны. Глава Кремля заинтересован в дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Европе.

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"Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории… ему очень не нравится то, как они себя ведут (Европа, - ред.)… Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России и Украины

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что несмотря на договоренности о прекращении огня, ситуация на Донбассе обостряется. Украине следует быть готовой к любому развитию событий.

В МИД 24 октября назвали Россию страной-оккупантом и сказали, что Москва должна выполнять свои обязательства, связанные с реализацией договоренностей в рамках нормандского формата по Донбассу и деятельностью в захваченном Крыму.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович призвал Россию вернуть Крым и Донбасс в Украину. При этом он предупредил, что в связи с агрессивной политикой Кремля в отношении Киева, украинское государство не исключает сценария, при котором ракеты с территории Украины будут направлены на Москву.